Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, — Кулеба

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наступною метою після розблокування постачання F-16 є вступ України до Північноатлантичного альянсу.

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Україна має достатньо озброєння, щоб розпочати контрнаступ проти Росії, який принесе країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Reuters 5 червня.

За його словами, членство в Альянсі, ймовірно, стане можливим для Києва лише після завершення активних бойових дій.

На запитання журналіста про те, чи вже розпочався контрнаступ, глава зовнішньополітичного відомства не відповів. За його словами, найголовніше — не те, коли він розпочнеться, а те, щоб він закінчився перемогою українців.

Кулеба сказав, що членство в НАТО було наступною великою метою на порядку денному України після того, як деякі її союзники погодилися навчати українських пілотів використання винищувачів F-16.

"Ми (вже – ред.) розблокували всю зброю… Більше нема за що боротися", — сказав міністр.

Він додав, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе зберегти безпеку в регіоні.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні — прийти до того моменту, коли Україна стане членом НАТО", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 5 червня The Economist написав, що довгоочікуваний контрнаступ України у 2023 році розпочався, хоча вершки Сил оборони поки що не на полі бою. Українські сили розпочали те, що російське військове командування назвало "масштабним" наступом за п'ятьма осяями на південному сході Донецької області, повідомило видання.

Цього ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій одразу на декількох напрямках фронту.