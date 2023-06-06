Український наступ має ті ж виклики, що й союзники під час висадження в НормандіЇ, – Forbes

ЗСУ мають підготовлені сили й нові частини, а РФ облаштувала оборонні укріплення. Схожа ситуація була під час Другої світової війни, пишуть журналісти.

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79 років тому війська США, Великобританії та Канади висадилися на берег Нормандії, який був значно укріплений німецькими загарбниками. Нині Україна має схожу ситуацію, коли треба штурмувати оборонні укріплення російських військ. Про це повідомляє Forbes.

6 червня 1944 року почалася операція з висадження союзників на берег Франції — це був ризикований крок для звільнення Західної Європи. У виданні зазначають, що у багатьох операція "Оверлорд" сприймається крізь рожеві окуляри, що це була велика перемога. Проте насправді бойові дії були важкими двомісячними випробуваннями. Зараз українські підрозділи, які пройшли підготовку, готуються до власної операції "Оверлорд".

Підрозділи союзників змогли пробити укріплену оборону берега за декілька годин, але далі тривали важкі бої з втратами союзників. Німеччина зрозуміла, що висадження в Нормандію є основним зусиллям, тому перекидали туди підкріплення. У США, Канади та Британії були затримки із допомогою, тому доходило до спроб покинути Нормандію. Спроби виявились марними.

Україна зараз покладається на слабкі кадри партнерів, які набагато вразливіші до політичних заяв. В ідеалі російські оборонні укріплення мають впасти так само швидко, як німецькі оборонні укріплення, але ЗСУ можуть зіштовхнутись з важким та кривавим супротивом. Тому Україні важливо вивчити уроки союзників під час висадження в Нормандії.

Висадження в Нормандії була складною операцією Фото: Вікіпедія

Що спільного між ситуацією в Україні та операцією "Оверлорд"

Україна, як і союзники в Нормандії, також лише розгадує таємниці загальновійськового бою, намагаючись зв'язати піхоту, танки, артилерію і все інше, що є на полі бою, в скоординованій атаці, вважають у виданні. Окрім цього Сили оборони мають перенести західну школу військового мистецтва на поле битви.

Зіштовхнувшись зі значними укріпленнями окупантів, українським військам треба бути готовим міняти план операції. Бо висадження в Нормандії в окремі моменти приносила американським підрозділам втрати у кількості до 100% особового складу цілої дивізії.

Важливим елементом є бойовий досвід бійців. Україна буде покладатись на найпідготовленіші підрозділи. Також командування добре розуміє, що демографічна ситуація у майбутньому буде великим викликом. Територія, де доведеться вести контрнаступ, принаймні на перших етапах більш сприятлива до оборонців. Тому Україну чекає складне випробування, а відтак може й не бути агресивних дій на полі бою.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ писали, що українські війська значно посилили штурмові дії та артилерійські удари, що може бути ознаками контрнаступу.

6 червня глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що ЗС РФ зміцнили свої позиції, однак ЗСУ мають можливість успішно прориватись та маневрувати.