"Будувалася під ядерний удар": у ЗСУ розповіли про пошкодження греблі Каховської ГЕС

За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти, можливо, не змогли проконтролювати силу вибуху, до того ж греблю було пошкоджено і раніше.

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Російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС неповністю. Таку заяву на брифінгу в Одесі зробила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНІАН.

"Справа в тому, що зруйновано не всю дамбу, зруйновано певну її частину", — п'яоснила Гуменюк, додавши, що технічно гребля була розрахована на ядерний удар.

Представниця прес-служби ЗСУ припускає, що окупанти не змогли проконтролювати силу вибуху, до того ж греблю було пошкоджено і раніше.

За її словами, спуски води, до яких росіяни вдавалися напередодні, також могли вплинути на міцність конструкції, тому вибухова хвиля могла бути потужнішою, ніж їм хотілося, пояснила Гуменюк.

Через підрив станції в ніч на 6 червня конструкцій Каховської ГЕС повністю пішли під воду, станція знищена та не підлягає відновленню. У зоні повені опинилися 80 населених пунктів. Проводиться евакуація мешканців.

Раніше Фокус розбирався в тому, кому вигідний підрив Каховської ГЕС. Через знищену гідроелектростанцію у Новій Каховці територія за течією може залишитися непридатною для життя на десятиліття.

Також повідомлялося, що у ОП розповіли, хто підірвав Каховську ГЕС. До цього має відношення 205-а окрема мотострілецька бригада ЗС РФ, уточнили у Зеленського.