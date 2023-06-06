Контрнаступ ЗСУ: у Білому домі "важко працюють" та анонсують обговорення поставок F-16

За словами представника Білого дому, давати коментарі про системи Patriot складно, оскільки зараз їх мало як на складах США та на складах країн, які їх придбали.

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У вівторок, 6 червня під час пресконференції у Білому домі координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував підготовку ЗСУ до контрнаступу та найголовнішу тему найближчих переговорів президента США Джо Байдена та прем'єр-міністрерки Данії Метте Фредеріксен. Про це 6 червня повідомляє видання "Голос Америки".

Кірбі зазначив, що найважливішою темою переговорів Джо Байдена та прем'єрки Данії Метте Фредріксен під час її візиту до Вашингтона стане питання про надання Україні винищувачів F-16.

"Я не говоритиму за українських військових. Це повинні коментувати вони. Що я можу коментувати — так це те, як важко ми працюємо, щоб переконатися, що вони готові. Незалежно від того, чи розпочнеться контрнаступ зараз, чи незабаром, чи коли вони самі вирішать — президент переконаний, що ми зробили все можливе за останні 6,8 місяців або більше, щоб українці мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху", — зазначив представник Білого дому.

Імовірний початок контрнаступу ЗСУ та питання про те, чи планують США поставити Києву додаткові системи ППО Patriot Кірбі коментувати відмовився.

"Що стосується систем Patriot, то їх мало і у нас на складах і на складах країн, які їх придбали. Але я не коментуватиму заздалегідь. Протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, як добре системи Patriot показали себе в Україні", — підкреслив Кірбі.

Останні новини про надання F-16 Україні

Днями, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не використовуватиме американські винищувачі F-16 під час контрнаступних дій ЗСУ влітку, оскільки Україна має бути готова до їх розміщення та обслуговування, а також підготувати пілотів. За його словами, Україна буде готова прийняти літаки восени або взимку.

1 червня президент США Джо Байден заявив, що у співпраці з партнерами США проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.