Контрнаступление ВСУ: в Белом доме "тяжело работают" и анонсируют обсуждение поставок F-16

По словам представителя Белого дома, давать комментарии о системах Patriot сложно, поскольку сейчас их мало как на складах США и на складах стран, которые их приобрели.

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Во вторник, 6 июня во время пресс-конференции в Белом доме координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал подготовку ВСУ к контрнаступлению и самую главную тему ближайших переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом 6 июня сообщает издание "Голос Америки".

Кирби отметил, что важнейшей темой переговоров Джо Байдена и премьера Дании Метте Фредриксена, во время ее визита в Вашингтон станет вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16.

"Я не буду говорить за украинских военных. Это должны комментировать они. Что я могу комментировать — так это то, как тяжело мы работаем, чтобы убедиться, что они готовы. Независимо от того, начнется ли контрнаступление сейчас, или в скором времени, или когда они сами решат, — президент убежден, что мы сделали все возможное за последние 6,8 месяцев или больше, чтобы украинцы имели все необходимое оборудование, обучение и возможности для достижения успеха", — отметил представитель Белого дома.

Вероятное начало контрнаступления ВСУ и вопрос о том, планируют ли США поставить Киеву дополнительные системы ПВО Patriot Кирби комментировать отказался.

"Что касается систем Patriot, то их мало и у нас на складах и на складах стран, которые их приобрели. Но я не буду комментировать заранее. Противовоздушная оборона является приоритетом, и мы знаем, как хорошо системы Patriot показали себя в Украине", — подчеркнул Кирби.

Последние новости о предоставлении F-16 Украине

На днях, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 во время контрнаступательных действий ВСУ летом, поскольку Украина должна быть готова к их размещению и обслуживаниию, а также подготовить пилотов. По его словам Украина будет готова принять самолеты осенью или зимой.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что в сотрудничестве с партнерами США будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.