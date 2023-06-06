Вибір за ЗСУ: Україна готова до контрнаступу, але війна з Росією буде довгою, — генерал США

За словами генерала Марка Міллі, українські війська самі обирають між обороною та наступом. Характер бойових дій постійно змінюватиметься.

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Збройні сили України готові до контрнаступу. На цьому наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, вже зараз видно, що на всьому фронті в Україні активізувалися бойові дії.

"По всій окупованій Росією Україні спостерігається активність, і бойові дії трохи посилилися", — сказав Міллі.

Він наголосив, що українські війська готові до бою. Тепер вони самі можуть обирати наступати їм чи оборонятися.

"Вони добре підготовлені", — сказав Міллі.

За його словами, варто бути готовим до того, що характер бойових дій змінюватиметься. Спершу ЗСУ можуть піти у наступ, потім знову засісти в оборону. Він зазначив, що війна – це завжди "компроміс" між затишшям та великою активністю. Щоправда, Міллі вважає, що війна з РФ триватиме ще довго.

Журналісти наголосили, що українські сили просуваються вперед. На фронті тривалістю понад 1000 кілометрів активізувалися бойові дії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. Президент України зазначив, що підрив Каховської ГЕС та затоплення територій не вплине на здатність Сил оборони України деокупувати захоплені території.

Крім того, ЗМІ заявили, що Китай планує відкрито постачати зброю Росії. Якби Україна розпочала деокупацію Криму, у Китаю з'явився б привід більше співпрацювати з РФ у сенсі летальної допомоги. Це не йшло б на шкоду образу червоного дракона-миротворця: під час деокупації Криму Москва вже позиціонувала б себе як жертву агресії.

Також нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що росіяни намагаються взяти Мар'їнку за будь-яку ціну. За словами представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, у штурмах використовується застаріла радянська техніка та беруть участь "кадировці", які кидають поранених на поле бою.