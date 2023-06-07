Українські фахівці будуватимуть патрульні катери для ДПСУ у Франції (фото)

Набутий досвід дозволить корабелам проводити технічне обслуговування в Україні, без необхідності відправляти катери за кордон. Всього ДПСУ отримають 20 FBP98.

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Українська приватна компанія "Нібулон" відправила у Францію фахівців для добудови патрульних катерів для Державної прикордонної служби. Про це 6 червня повідомила пресслужба підприємства.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у французької компанії OCEA замовили 20 кораблів. Контракт передбачав, що 5 FPB98MKI будуть на миколаївському підприємстві "Нібулон". Проте сторони були вимушені шукати альтернативою.

Рішенням стало залучення українських корабелів в будівництво кораблів. На початку червня підприємство направило 23 фахівців, серед яких механіки, трубомонтажники, зварювальники та інші спеціалісти. Вони будуть залучені до будівництва катерів з нуля від складання палуби.

Корабельня OCEA Фото: СП "Нібулон"

Досвід, який отримають спеціалісти, надалі дозволить здійснювати техобслуговування французьких катерів в Україні. Це дозволить зекономити гроші під час обслуговування кораблів. Зазначається, що в середньому близько 70% витрат володіння флотом йдуть саме на обслуговування.

"Українські суднобудівники можуть будувати флот де завгодно, у будь-якій точці світу. Ми маємо всі необхідні знання, навички і наснагу, щоб виконати завдання держави", — заявив Богдан Музика, директор заводу.

Загальна вартість контракту складає 136,5 млн євро. ДПСУ мають отримати 20 патрульних кораблів. Перші три вже спустили на воду. Кораблі, які будуватимуть із залученням українців мають виробити до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, 6 червня вантажне судно з катерами FPB 98 для прикордонників пройшло через Босфорський пролив.

26 січня ЗМІ писали, що США завершують виготовлення першого катера Mark VI для України. Українська армія має отримати до 16 одиниць.