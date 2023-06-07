Знищення греблі Каховської ГЕС може відволікти Україну від контрнаступу ЗСУ, — FT

Як розповів редактор Бен Холл, тепер ймовірнішим здається, що РФ може зважитися на ядерний теракт із Запорізькою АЕС. До того ж Кремль не переймаються проблемами з водопостачанням окупованого Криму.

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Руйнування Новокаховської ГЕС є спробою Росії відволікти Україну від контрнаступу ЗСУ. Про це пише редактор газети Financial Times Бен Холл.

За його словами, цей теракт матиме довгострокові гуманітарні та екологічні наслідки, а також воєнні наслідки. Україна нічого не виграла від цієї катастрофи. Момент аварії для Кремля дуже вдалий. Щобільше, раніше Москва демонструвала намір використовувати дамбу ГЕС як зброю.

Холл зазначив, що Україна, швидше за все, не планувала великомасштабного наступу через Херсонську область. Однак, затоплення великої кількості територій все одно створює для Києва додаткові проблеми.

"Тим часом влада України має боротися з гуманітарною катастрофою, яка неминуче відверне увагу уряду від критичного літнього контрнаступу", — зазначив Холл.

За його словами, тепер більш вірогідним здається, що РФ може зважитися на ядерний теракт із Запорізькою АЕС. Звичайно, підрив дамби створює проблеми і для водопостачання окупованого Росією Криму, однак у Кремлі, зважаючи на все, цим не стурбовані.

"Руйнування Каховської греблі посилає сигнал про те, що Москва все ще здатна на ескалацію війни. Питання в тому, наскільки далеко вона готова зайти", — заявив Холл.

Зазначимо, що у звіті від 6 червня аналітики ISW також говорили про те, що повінь через підрив дамби Каховської ГЕС допоможе РФ ускладнити контрнаступ ЗСУ. Там заявили, що Кремль використовує теракт для підкріплення пропаганди про "провальний" наступ українських військ. Водночас аналітики не виявили матеріальної вигоди для знищення станції для України.

Також нагадаємо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що через підрив Каховської ГЕС росіянам доведеться змінювати дислокацію. Вона сказала, що ворог підірвав дамбу не випадково, а з метою перешкодити планам ЗСУ. Однак тепер через руйнування він сам змушений залишити оборонні позиції.