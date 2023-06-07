"Люди щось відчувають": Путін втратив владу, яку мав раніше, — Зеленський

Усередині Російської Федерації почався великий скандал між арміями та їхніми керівниками. Глава Кремля розуміє, що має серйозні проблеми.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що його російський колега Володимир Путін уже втратив владу, яку мав раніше. Про це він заявив у новому інтерв'ю для видання WELT 7 червня.

За словами Зеленського, політичний вплив глави Кремля більш ніж за рік війни перебуває на вкрай низькому рівні. Усередині Російської Федерації почався "великий внутрішній скандал", і повернути колишні сили Володимир Путін уже не зможе.

Зокрема йдеться про дуже серйозну політичну боротьбу між різними арміями — як державними, так і приватними.

"Я думаю, що Путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що в нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється. І я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. Путін втратив ту силу, яку мав раніше", — йдеться в повідомленні.

Конфлікт усередині РФ: що відомо

Найактивніше публічно змагаються Міноборони РФ і голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На початку травня він пообіцяв вивести свої війська з міста Бахмут на Донеччині, оскільки їм не виділяють необхідну кількість боєприпасів.

4 червня пресслужба Євгена Пригожина опублікувала відео, на якому був присутній затриманий підполковник 72-ї окремої мотострілецької бригади. Його звинуватили в тому, що він обстрілював "вагнерівців". Це також було частиною конфлікту між відомством і формуванням.

Нагадаємо, 6 червня Євген Пригожин припустив, що Міноборони РФ може влаштувати ядерний вибух у Бєлгородській області. За його словами, можливо, російське командування побоюється наслідків, які можуть їх наздогнати після ядерного удару.