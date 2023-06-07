"Люди что-то чувствуют": Путин потерял власть, которую имел раньше, — Зеленский

Внутри Российской Федерации начался большой скандал между армиями и их руководителями. Глава Кремля понимает, что у него серьезные проблемы.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его российский коллега Владимир Путин уже утратил власть, которая у него была раньше. Об этом он заявил в новом интервью для издания WELT 7 июня.

По словам Зеленского, политическое влияние главы Кремля спустя более, чем год войны, находится на крайне низком уровне. Внутри Российской Федерации начался "большой внутренний скандал" и вернуть прежние силы Владимир Путин уже не сможет.

В частности, речь идет про очень серьезную политическую борьбу между разными армиями — как государственными, так и частными.

"Я думаю, что Путин понимает, что это происходит. Я думаю, что он понимает, что у него есть проблема. Там есть недоразумения, и я рад этому. Когда это происходит? Когда люди что-то чувствуют. Чувствуют, что ситуация меняется. И я думаю, что его бизнес-партнеры утратили веру в него. И это влияет и на военную сферу, и на многие другие вещи. Путин потерял ту силу, которую имел раньше", — говорится в сообщении.

Конфликт внутри РФ: что известно

Активнее всего публично соперничают Минобороны РФ и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В начале мая он пообещал вывести свои войска из города Бахмут в Донецкой области, так как им не выделяется необходимое количество боеприпасов.

4 июня пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором присутствовал задержанный подполковник 72-й отдельной мотострелковой бригады. Его обвинили в том, что он обстреливал "вагнеровцев". Это также было частью конфликта между ведомством и формированием.

Напомним, 6 июня Евгений Пригожин допустил, что Минобороны РФ может устроить ядерный взрыв в Белгородской области. По его словам, возможно, российское командование опасается последствий, которые могут последовать после ядерного удара по Украине.