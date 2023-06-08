Ініціатива за ЗСУ: чеченці не змогли штурмом захопити Мар'їнку, — британська розвідка

Російські війська, як припускають у відомстві, продовжують отримувати накази командування про якнайшвидше відновлення штурмів на Донецькому напрямку.

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На багатьох ділянках українського фронту точаться важкі бої, але Збройні сили України зберігають ініціативу. Зокрема, українським захисникам вдалося відбити атаку чеченських підрозділів, які спробували захопити населений пункт Мар'їнка Донецької області. Про це йдеться у черговому звіті Міноборони Великобританії від 8 червня.

Британська розвідка повідомляє, що російські війська отримують наказ якнайшвидше перейти в наступ на даному рубежі.

Зазначимо, що такі дані узгоджуються з інформацією від російських ЗМІ, які написали, що президент Володимир Путін особисто поставив завдання взяти Мар'їнку, де воюють чеченські підрозділи.

"Чеченські підрозділи зробили невдалу спробу взяти місто Мар'їнка, розташоване неподалік Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", — йдеться у звіті.

Зазначимо, що в тексті британці вказали населений пункт Marivka, хоча всі населені пункти з такою назвою розташовані на підконтрольній Україні території. Ймовірно, розвідка мала на увазі Мар'їнку, розташовану біля Донецька.

Також у Міноборони оцінили ситуацію в пониззі Дніпра, де сталося масштабне підтоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Британська розвідка повідомила, що за минулу добу рівень паводка продовжував зростати, проте відсьогодні, ймовірно, почне спадати.

Крім того, було вказано, що із затоплених районів намагалися вивезти людей, але евакуацію було утруднено через обстріли.

Раніше повідомлялося, що у Мар'їнці 6 червня підірвався на міні націонал-більшовик 19-річний Андрій Келлер. За даними пропагандистського каналу "ZOV ДНР", він прибув до Донецька восени 2022 року і вступив на службу на посаді оператора БПЛА.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 6 червня повідомив, що російські загарбники намагаються взяти Мар'їнку Донецької області за будь-яку ціну. За його словами, окупантам не вдається цього зробити, а Сили оборони продовжують утримувати місто.