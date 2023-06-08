"Чудом вижили": головний рабин України Асман потрапив під обстріл у Херсоні (відео)

Моше Асман розповідав про допомогу у евакуації мешканців затоплених населених пунктів. В цей час пролунали гучні вибухи від прильоту снарядів.

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Головний рабин України Моше Асман 8 липня потрапив під обстріл у Херсоні. Про це священик повідомив у Facebook.

Моше Асман говорив камерою про допомогу в евакуації жителів затоплених населених пунктів. У цей час російські окупанти почали обстрілювати місто.

Зйомку коментарів під час обстрілу припинили, правоохоронці скомандували лягти всім на землю. На кадрах можна почути гучні вибухи від прильоту снарядів.

"Я у Херсоні, пливли за людьми — дивом вижили", — підписав рабин відео.

Нагадаємо, що під час обстрілу Херсона один зі снарядів потрапив до житлового будинку. Росіяни обстрілюють місто під час евакуації людей із затоплених районів.

МЗС України та ООН 8 червня домовилися про створення у Запоріжжі та Херсоні груп для допомоги постраждалим від підриву окупантами Каховської ГЕС.