"Негативні дзвіночки": в Херсонській ОВА розкритикували людей, які відмовилися від евакуації (відео)

Глава відомства Олександр Прокудін зазначив, що деякі громадяни сприймають рятувальників як типову службу з доставки продуктів та не враховують ризиків, які несе за собою вода.

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розкритикував громадян, які відмовилися від евакуації та чекають, поки їм допоможуть безпосередньо на місці. Про це він заявив у ролику, який опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі 8 червня.

За його словами, підрив Каховської ГЕС не надто налякав деяких людей і вони почали відмовлятися від допомоги у вигляді евакуації до безпечнішого місця, де вони зможуть перечекати затоплення населених пунктів у Херсонській області.

"Маємо дуже негативні дзвіночки. Люди, які відмовилися від евакуації і залишилися в затоплених районах, почуваються дуже комфортно — настільки, що почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя задіяних осіб як типову службу доставки продуктів", — йдеться у повідомленні.

Олександр Прокудін закликав громадян на затоплених територіях не чинити так, оскільки рятувальники не постійно привозитимуть їм допомогу через небажання покинути свій будинок, поки там не стане знову відносно безпечно.

"Шановні, так не можна. Це дуже підло, оскільки рятувальники не зобов'язані підвозити вам їжу. Хочете їсти — сідайте в човни та go у безпечне місце, де ви отримаєте соцвиплати, будете в теплі, зі світлом і нагодовані", — підсумував голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що із зони затоплення евакуювали понад 2000 людей. Евакуація триває лише в Херсонській області, а й у Баштанському районі Миколаївської області.

7 червня повідомлялося, що ЗС РФ намагалися вбити тих, хто рятувався із затопленого Херсона. Окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з мікрорайону Острів. Евакуація триває.