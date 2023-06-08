"Негативные звоночки": в Херсонской ОВА раскритиковали граждан, отказавшихся от эвакуации (видео)

Глава ведомства Александр Прокудин отметил, что некоторые граждане воспринимают спасателей, как типичную службу по доставке продуктов и не учитывают рисков, которые несет за собой вода.

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин раскритиковал граждан, которые отказались от эвакуации и ждут, пока им помогут непосредственно на месте. Об этом он заявил в ролике, который опубликовал в своем официальном Telegram-канале 8 июня.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС не слишком испугал некоторых людей и они начали отказываться от помощи в виде эвакуации в более безопасное место, где они смогут переждать затопление населенных пунктов в Херсонской области.

"Имеем очень негативные звоночки. Люди, отказавшиеся от эвакуации и оставшиеся в затопленных районах, чувствуют себя очень комфортно — настолько, что начали воспринимать серьезную спасательную операцию с большим риском для жизни задействованных лиц как типичную службу доставки продуктов", — говорится в сообщении.

Александр Прокудин призвал граждан на затопленных территориях не поступать подобным образом, так как спасатели не будут постоянно привозить им помощь из-за нежелания покинуть свой дом, пока там не станет снова относительно безопасно.

"Уважаемые, так нельзя. Это очень подло, поскольку спасатели не обязаны подвозить вам еду. Хотите есть — садитесь в лодки и go в безопасное место, где вы получите соцвыплаты, будете в тепле, со светом и накормлены", — подытожил глава Херсонской ОВА.

Напомним, 8 июня сообщалось, что из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек. Эвакуация продолжается е только в Херсонской области, но и в Баштанском районе Николаевской области.

7 июня сообщалось, что ВС РФ пытались убить спасавшихся из затопленного Херсона. Оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали на автобусах из микрорайона Остров. Эвакуация продолжается.