Підрив Каховської ГЕС: НАТО надасть Україні термінову допомогу, – Кулеба

Глава МЗС України закликав союзників до подальшого зміцнення обороноздатності нашої країни, зокрема, продовження постачання артилерійських боєприпасів і гармат 155-калібру.

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Україна передала НАТО список термінових потреб у гуманітарній сфері для подолання наслідків підриву греблі Каховської ГЕС і незабаром отримає допомогу в межах Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи. Про це йшлося на терміновому засіданні Комісії "Україна — НАТО", скликаному з ініціативи Києва.

"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому позначила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їх швидку готовність допомогти Україні у подоланні наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба

Він наголосив, що Каховська катастрофа показує відсутність меж у скоєнні Росією злочинів. За словами чиновника, допоки Кремль окупує українську землю, загроза нових злочинів РФ не зникне. Тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території нашої країни.

"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема, продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру", – сказав він.

Глава української дипломатії також закликав партнерів ухвалити на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі рішення, що наближають приєднання нашої країни до військово-політичного блоку. На його думку, членство України в НАТО принесе користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО та застосовує озброєння союзу.

"Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна у складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг і зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись військовим досвідом", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 8 червня помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної політики Байба Браже розповіла, що НАТО розробив плани на випадок різних подій, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні, враховуючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції.

7 червня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявив, що деякі країни Альянсу можуть захотіти відправити свої війська до України, якщо Київ не отримає реальних гарантій безпеки на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня.