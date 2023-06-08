Подрыв Каховской ГЭС: НАТО предоставит Украине срочную помощь, – Кулеба

Глава МИД Украины призвал союзников к дальнейшему укреплению обороноспособности нашей страны, в частности, продолжению поставок артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра.

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Украина передала НАТО список срочных потребностей в гуманитарной сфере для преодоления последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС и скоро получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы. Об этом шла речь на срочном заседании Комиссии "Украина – НАТО", созванном по инициативе Киева.

"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их скорую готовность помочь Украине в преодолении последствий теракта России на Каховской ГЭС", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

Он подчеркнул, что Каховская катастрофа показывает отсутствие пределов в совершении Россией преступлений. По словам чиновника, пока Кремль оккупирует украинскую землю, угроза новых преступлений РФ не исчезнет. Именно поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории нашей страны.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности, продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", – сказал он.

Глава украинской дипломатии также призвал партнеров принять на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе решения, приближающие присоединение нашей страны к военно-политическому блоку. По его мнению, членство Украины в НАТО принесет пользу Альянсу, поскольку Украина уже сегодня вносит значительный вклад в евроатлантическую безопасность, действует по стандартам НАТО и применяет вооружение союза.

"Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе Альянса будет надежным щитом, защищающим его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО более сильным. На самом деле мы уже усиливаем Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом", – резюмировал Кулеба.

Напомним, 8 июня помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже рассказала, что НАТО разработал планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции.

7 июня бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны Альянса могут захотеть отправить свои войска в Украину, в том случае, если Киев не получит реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11 июля.