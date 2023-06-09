З 4 червня ЗСУ наступали щонайменше на трьох ділянках, – ISW (карта)

Українські війська перейшли від оборони до наступу в районі Бахмута та зуміли просунутися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

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Сили оборони України провели наступальні дії, які розгортаються з 4 червня, щонайменше на трьох ділянках фронту та отримали різний результат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На заході Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня, як вказують аналітики, українські захисники зуміли провести обмежений наступ. Українські війська перейшли від оборони до наступу в районі Бахмута. Підрозділи просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Українські війська досягли тактичних успіхів у західній частині Донецької області. Це стосується ділянки фронту біля кордону Донецько-Запорізької області.

Російські війська, на думку аналітиків, дотримувалися у відбитті цієї атаки норм своєї доктрини. Також у повідомлені вказано, що у цей день українські війська втратили транспортні засоби, надані союзниками.

Фото: ISW

Фото: ISW

Загалом українські атаки 8 червня на західному Запоріжжі не відображають повного обсягу у масштабах наступу ЗСУ. У ISW припустили, що наступальні дії України, ймовірно, стосуватимуться набагато ширших аспектів. Менші зусилля не відображають максимального потенціалу української чисельності або ефективності.

Також вказано, що Україна могла сформувати 12 спеціальних наступальних бригад. Експерти наголосили на стабільній ситуації у ЗСУ з резервами, оскільки була залучена лише частина великого резерву сил, доступних для проведення наступальних операцій, і оглядачам варто уникати повідомлень про те, що українські бригади знищили або пошкодили західне озброєння, як показник залишкової ефективної боєздатності українських сил.

Нагадаємо, 8 червня в ISW заявили, що українські війська проводять наступальні операції в районі Бахмута. Підрозділи просуваються на флангах Бахмута, а також атакують у районі населених пунктів Кліщіївка, Берхівка, Оріхово-Василівка та Яковлівка.