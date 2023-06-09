Азербайджан купує ітайлійські військово-транспортні літаки C-27

У виробника військових літаків Leonardo заявили, що контракт підписано через італійсько-азербайджанське співробітництво в енергетичній сфері.

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Міністерство оборони Азербайджану та Італії підписали контракт на придбання багатоцільових військово-транспортних C-27J Spartan. Про це повідомляє Defense Brief.

В межах програми по модернізації збройних сил Азербайджану вирішено придбати італійсько-американські літаки C-27J Spartan. Виробник Leonardo зазначив, що продаж літаків повʼязаний зі співпрацею двох країн в енергетичному секторі. Азербайджан постачає газ до Італії через Трансадріатичний газопровід.

Багатоцільовий C-27J може дозаправлятись в польоті, він має систему захищеного звʼязку і балістичного захисту. Літак придатний для роботи в небезпечних умовах для транспортування матеріалів, а також легких транспортних засобів. Окрім цього можливості літака дозволяють йому злітати та сідати на короткі посадкові смуги.

Кількість літаків, а також вартість контракту не озвучується.

C-27 — це спільна розробка Alenia Aeronautica та Lockheed Martin. Виробником виступає італійська компанія Leonardo. Приблизна вартість одного літака складає 45 млн доларів.

Нагадаємо, 25 травня ЗМІ повідомили, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності.

22 травня повідомлялось, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах азербайджанським, але може вийти з ОДКБ. Організація виявилась недієвою.