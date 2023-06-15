Більше не тиха гавань? Територія США як пріоритет для Міністерства оборони

Сухопутна загроза для американської території, за оцінками військових, залишається досить низькою. Однак у світі наростає кіберзагроза та ракетна загроза. Китай, Росія, ймовірно, КНДР вже мають ракети, які можуть досягти США.

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Десять років тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Мартін Демпсі заявив: "Наша батьківщина – більше не безпечний прихисток, як раніше". П'ять років потому, 2018 року, Національна оборонна стратегія підтвердила ці слова: "Безперечно, що територія США більше не є безпечним прихистком". Ця заява згодом стала гаслом тих, хто вимагає переорієнтуватися на захист американської території, і передумовою для переосмислення ролі Міністерства оборони всередині Сполучених Штатів. Але чи справді Сполучені Штати втратили недоторканний статус?

Фокус переклав статтю Бреннана Деверо про зміну пріоритетів Пентагону щодо своєї території.

Твердження про те, що батьківщина більше не є прихистком перетворилося на мантру, що вводить в оману, з безліччю можливих значень. Зараз як ніколи важливо розрізняти цілу низку різних загроз. Сьогодні батьківщина навряд чи більш вразлива для ракетного удару або наземного вторгнення, ніж у розпал холодної війни. Однак нещодавнє технологічне зрушення зробило більш вразливою інфраструктуру США, що безпосередньо впливає на проєктування військової потужності США. Переміщення великих сил країною, від захищених фортів до портів, є привабливою ціллю для будь-якого супротивника, зацікавленого в підриві американських збройних сил за допомогою важкодоступних нетрадиційних або некінетичних засобів. Водночас нові руйнівні технології надають супротивникам інструменти для підриву американського способу життя, сіючи хаос без відкритого "нападу" на батьківщину. Саме в цьому конкретному контексті Сполучені Штати більше не є прихистком.

Ця зміна типу загрози має стратегічні наслідки. Технологічна революція некінетичних засобів надає ворожим країнам нові інструменти для послаблення Сполучених Штатів шляхом сповільнення часу військового реагування на кризи, внесення хаосу в стабільну економіку та роздмухування полум'я суперечливих внутрішніх дискусій. Інакше кажучи, якщо такі країни, як Росія або Китай, прагнуть витіснити Сполучені Штати в міжнародній системі, поширення некінетичних варіантів дає їм можливість перемогти без бою.

Новий поворот

Після того, як США переключилися з Іраку та Афганістану на найближчих суперників, таких як Китай і Росія, увага до захисту батьківщини значно зросла. Хоча "глобальну війну з терором" і подавали як засіб гарантування безпеки Америки (вельми суперечлива концепція), її задум полягав у тому, щоб протистояти загрозам там, де вони зароджуються, граючи на чужому полі. Так, це зрушення фактично являє собою відмову від проактивного мислення. Хоча Сполучені Штати завжди підтримуватимуть передову присутність за допомогою баз і альянсів, працюючи над представництвом за кордоном, цей новий підхід визнає вразливість Америки, що змінює парадигму, яка змушує американських військових адаптуватися до нової реальності.

У цьому полягала суть виступів генерала Демпсі у 2013 році. Щодо конвенційної загрози він стверджував, що "навіть середні армії тепер мають міжконтинентальні балістичні ракети". Що стосується некінетичної сфери, то він підкреслив зростання кібернетичних технологій у військовому контексті. Хоча на той час кібертехнології ще тільки зароджувалися, Демпсі стверджував, що "кібертехнології досягли того рівня, коли біти і байти можуть бути настільки ж руйнівними, як кулі і бомби". Виходячи з цих міркувань, він зробив висновок, що "наша батьківщина вже не є тим прихистком, яким вона була раніше".

Навіть коли Пентагон протистояв Ісламській державі і готувався до підйому Китаю, батьківщина залишалася пріоритетом, що вилилося в Стратегію національної безпеки до 2022 року і Стратегію національної оборони до 2022 року Фото: US Army

Для розуміння висловлювань Демпсі важливі два моменти. По-перше, він оцінив уразливість у зв'язку з активним конфліктом. Розглядаючи майбутню війну, він зазначив, що якщо Сполучені Штати "будуть залучені до конфлікту практично в будь-якій точці земної кулі, це, радше за все, матиме певний вплив на батьківщину". Цей зв'язок між конфліктом за кордоном і вразливістю всередині країни має вирішальне значення для розуміння ролі будь-якої потенційної атаки противника – летальної чи ні. По-друге, ці коментарі з'явилися на тлі боротьби за бюджет, яка розгорталася не на користь Міністерства оборони. Так, ця риторика про вразливість вписується в історичний наратив про перебільшення загроз задля забезпечення фінансування чи посилення підтримки. Аналогічний аргумент можна навести і сьогодні щодо Китаю, враховуючи виведення військ США з Афганістану та обмежену роль американських збройних сил на Близькому Сході. Однак постійне і послідовне визначення пріоритетів міністерства щодо батьківщини ставить під сумнів ці міркування, підкреслюючи загрозу за часів як зростаючих, так і скорочуваних бюджетів.

Зовсім нещодавно, 2018 року, Стратегія національної оборони посилила зв'язок між нападом на США та активним конфліктом: "Під час конфлікту необхідно передбачати напади на нашу критично важливу оборонну, урядову та економічну інфраструктуру". На відміну від 2013 року, в цей час Міністерство оборони не стикалося з бюджетними обмеженнями – зовсім навпаки. Навіть у той час, коли Пентагон протистояв Ісламській державі і готувався до підйому Китаю, батьківщина залишалася пріоритетом, що вилилося в Стратегію національної безпеки до 2022 року і Стратегію національної оборони до 2022 року.

Прихисток

У контексті оборони батьківщини поняття прихистку можна визначити, вивчивши масштаби конфлікту. Встановлені кордони – неформальні та формальні – відіграють важливу роль у воєнних діях. Перетин цих кордонів може призвести до ескалації війни, втрати союзників, зниження суспільної підтримки або інших подібних наслідків.

Для США є три приклади такого типу прихистку.

По-перше, американські військові уникали проведення операцій або нанесення ударів по материковому Китаю під час Корейської війни, побоюючись ескалації.

По-друге, під час війни у В'єтнамі північнов'єтнамські бойовики відступали в Лаос і Камбоджу, вважаючи, що Сполучені Штати не зможуть їх переслідувати. Хоча Сполучені Штати проводили обмежені транскордонні операції в Камбоджі, ці дії викликали критику з боку американських виборців і Конгресу. Примітно, що ці дії зрештою стали одним із чинників ухвалення Закону про воєнні повноваження, який був "розроблений для обмеження можливостей президента США ініціювати або посилювати військові дії за кордоном".

Третій приклад – менш відчутний, але більш застосовний до оборони батьківщини, – це велика держава-прихисток часів холодної війни. У той час як Сполучені Штати і Радянський Союз регулярно брали участь у міжнародних акціях, часто спрямованих проти інтересів один одного (наприклад, озброєння афганців у 1980-х роках), територія обох держав була "під забороною" через страх ядерної ескалації. Це не означає, що загроза не існувала – згадайте Кубинську ракетну кризу, – подібна модель стримування зберігалася. Хоча холодна війна закінчилася, ця концепція прихистку значною мірою актуальна. Навіть коли Сполучені Штати відкрито надають Україні передові системи озброєнь для боротьби з Росією, президент Джо Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються відправляти в Україну ракетні системи, які завдадуть удару по Росії".

Третій приклад – менш відчутний, але більш застосовний до оборони батьківщини – це велика держава-притулок часів холодної війни

Що змінилося?

Отже, що змінилося? Відповідь криється в пвдвищеній загрозі некінетичних атак, що підживлюється технологічною революцією і ще наслідками нових технологій, таких як кібернетика, штучний інтелект і машинне навчання.

Кінетичні атаки – це відкриті дії, такі як військове вторгнення чи ракетні удари. Якщо сухопутне вторгнення до Північної Америки є малоймовірним, то ракетний удар є реальною загрозою протягом десятиліть. Проте поширення ракет далекого радіусу дії ще не так далеко зайшло, як стверджують деякі експерти. За винятком таких союзників, як Франція та Англія, тільки Росія та Китай мають доведену здатність уразити американську територію ракетою, запущеною зі своєї території. Хоча Північна Корея, схоже, нещодавно приєдналася до цього списку, а такі країни, як Іран, прагнуть зробити те саме, список залишається неймовірно маленьким. Прогрес у технології крилатих ракет, гіперзвуковий політ та різні платформи доставки ускладнюють ситуацію та збільшують загрозу. Але хоча на цю загрозу, що зросла, слід звернути увагу, її природа не нова. Військово-морські сили США займають позиції проти кораблів супротивника ще з часів холодної війни. ВПС США мають довгу історію припинення польотів будь-яких іноземних літаків, що наближаються до повітряного простору США, що обмежує можливості використання противником цих досягнень ракетної технології.

За винятком таких союзників, як Франція та Англія, тільки Росія та Китай мають доведену здатність уразити американську територію ракетою, запущеною зі своєї території Фото: Xinhua

Ба більше, як заявило Міністерство оборони в огляді протиракетної оборони за 2022 рік, "Сполучені Штати продовжуватимуть покладатися на стратегічне стримування, підкріплене безпечним, надійним і ефективним ядерним арсеналом", щоб протистояти новим ракетним загрозам. Це було основою ракетної політики США від початку поширення цієї зброї по всьому світу. Теоретично, Сполучені Штати були вразливими для ракетної атаки протягом десятиліть, але з надзвичайно високою ціною для нападника. Отже, якщо тільки майбутній конфлікт не буде з однією з цих інших держав із нападом на її "прихисток", малоймовірно, що ворожа країна піде на ескалацію конфлікту з кінетичною атакою на територію США. Армія дійшла аналогічного висновку в нещодавно опублікованому Польовому статуті, написавши, що "хоча звичайний напад на американські сили, які проводять операції під час протистояння, є малоймовірним, зі зростанням передбачуваної небезпеки для їхніх життєво важливих національних інтересів зростає і вірогідність того, що рівний супротивник заперечуватиме проєкцію військової сили США". Так, статус-кво, який загалом встановив взаємне стримування між великими і висхідними державами, залишається незмінним, незалежно від останніх технологічних досягнень.

У той час як відкритий напад залишається малоймовірним, напад з боку недержавного суб'єкта цілком можливий. Сюди входять операції, що проводяться недержавними суб'єктами, такими як терористичні організації, злочинні співтовариства, і навіть таємні дії іншої держави, яка прагне уникнути покарання. Хоча географічне положення США робить країну менш вразливою, ніж її європейські колеги, мало хто віднесе Сполучені Штати до категорії "прихистків" від такого роду атак. Як показало 11 вересня, Сполучені Штати вже давно втратили цей статус прихистку. Але навіть якщо технологічний прогрес збільшить кількість таких атак, це не дорівнює фундаментальному зрушенню, що вимагає переосмислення характеру оборони країни.

Однак некінетичні атаки – це зовсім інше. Хоча біти і байти ще не довели, що вони можуть завдати такої ж шкоди, як кулі і бомби, некінетична зброя вже продемонструвала свою актуальність. Від кібератаки STUXNET до використання Росією електронних засобів ведення війни під час вторгнення в Україну в 2014 році, вони віщують інший вид воєнних дій. Якщо, наприклад, Сполучені Штати опиняться в конфлікті проти Китаю, Пекін може провести кібератаку, щоб сповільнити перекидання американських сил із фортів у порт. Це не тільки порушить військові операції США, а й вартуватиме країні грошей і довіри. Не менш важливо й те, що цей некінетичний підхід може бути спрямований на батьківщину невійськовим шляхом, впливаючи на американську інфраструктуру. Припустимо, що така атака тимчасово вимкне електрику у великому мегаполісі, зупинить роботу порту в критичний момент, порушить польоти в міжнародному аеропорту або поширить неправдиві й небезпечні повідомлення через численні соціальні мережі. Це завдасть економічних збитків країні, створить хаос серед населення і посіє недовіру до уряду.

Від кібератаки STUXNET до використання Росією електронних засобів ведення війни під час вторгнення в Україну в 2014 році вони передвіщають інший вид воєнних дій

Ще одна проблема полягає в тому, що ці некінетичні засоби забезпечують можливість заперечення, як підкреслюється в Польовому статуті сухопутних військ США. Часом кібератака може залишитися непоміченою або її неймовірно складно ідентифікувати. Ба більше, навіть якщо винуватця можна ідентифікувати, дії у відповідь можуть вимагати від США переконання союзників і громадськості. Це, зі свого боку, може означати розкриття секретних джерел і методів, розкриття яких завдасть шкоди Сполученим Штатам. І навіть у цьому разі винуватець може покласти відповідальність за дії на окрему людину або злочинний елемент, публічно засудивши подію і заперечуючи причетність держави. У наведеному вище прикладі Китай може заперечувати свою причетність і навіть заарештувати окремих виконавців, якщо їх буде виявлено, щоб поліпшити свою міжнародну репутацію. Так, ці типи атак, у поєднанні із запереченням причетності на міжнародному рівні, ставлять хрест на моделі стримування статус-кво.

Вашингтон може багато чого зробити за допомогою "дипломатії атрибуції", щоб більш переконливо погрожувати відплатою за некінетичні атаки. Але незважаючи на це, нинішня технологічна революція все одно дасть змогу ворожим країнам діяти проти Сполучених Штатів без жертв і з меншим потенціалом атрибуції. В умовах відсутності "згуртування навколо прапора" після відкритої атаки та політично небезпечних дебатів про авторство атаки, Сполученим Штатам буде важко виконати відплату.

Висновок

Одним словом, чи дійсно Сполучені Штати втратили статус "прихистку", залежить від типу нападу, про який ідеться. Хоча такі країни, як Росія і Китай, можуть атакувати Сполучені Штати безпосередньо, ймовірність того, що вони зроблять це зараз, не вища, ніж протягом десятиліть. Крім того, хоча деякі країни можуть похвалитися своїми можливостями нанесення дальніх ударів, список країн, здатних вторгнутися або завдати удару по американській батьківщині, невеликий, і в ньому багато союзників. Атаки з боку недержавних суб'єктів стають дедалі простішими і потенційно дедалі імовірнішими, але нині, як і впродовж багатьох поколінь, просто не існує прихистку від терористичної/кримінальної організації або спонсорованих державою таємних дій.

Проте ризик спонсорованої державою, але заперечуваної некінетичної атаки на батьківщину в межах ширшого конфлікту зростає. Армія США визнала, що ця загроза "виходить за межі прямого нападу на особовий склад і техніку підрозділів", оскільки військові операції залежать "від різних взаємозалежних інфраструктур, більшість з яких їй не належать і не управляються". Отже, такі дії впливають не лише на терміни розгортання військ. Некінетична атака може не лише різко сповільнити військову відповідь на кризу і розчарувати союзників і партнерів, які покладаються на США, – вона також здатна зруйнувати американський спосіб життя. У цьому контексті батьківщина більше не є прихистком, і таке масштабне усвідомлення може мати стратегічні наслідки. Порушуючи логістику армії, впливаючи на обладнання, що відправляється за кордон, або змушуючи американські збройні сили "запізнюватися до столу" в міжнародній кризі, противник може підірвати роль Америки в міжнародній системі. Водночас подібна атака, спрямована на інфраструктуру США, може підірвати довіру населення до уряду, що легко посилюється за допомогою тактики дезінформації та соціальних мереж.

Батьківщина має залишатися пріоритетом. Однак не існує нової броні або боєприпасів, які могли б пом'якшити некінетичні атаки. Військові також не зможуть запобігти кібератаці, стратегічно розмістивши свої сили по всій країні. Надалі будь-яка реструктуризація Міністерства оборони або зміна акцентів повинні бути пов'язані з оцінкою загроз і вирішенням проблем нового операційного середовища. В одній зі статей на цьому сайті стверджувалося, що "Сполучені Штати можуть розумно взяти на себе деякі додаткові ризики, щоб протистояти небажаній поведінці противника в кіберпросторі". Щоб робити це ефективно, офіцер армії з кібероперацій нещодавно заявив, що Сполучені Штати "повинні затвердити кордон кіберпростору". Крім того, створення резервних систем та інфраструктури також може знизити вразливість. Однак, зрештою, необхідний інший підхід, який дасть змогу зрозуміти, яку саме форму прихистку було втрачено. У найближчому огляду майбутньому вразливість проєкції сили і некінетичні атаки – це проблеми, які не мають простих рішень.

Про автора

Бреннан Деверо – майор армії США, нині служить як фахівець із планування армії на півночі. Він є армійським стратегом і вченим у галузі військового мистецтва, що спеціалізується на ракетно-артилерійській і ракетній війні. Пройшов бойову службу в Іраку і на Африканському Розі, має три ступені магістра в галузі оборони і спеціалізується в галузі військової адаптації та управління новими технологіями.