На Чернігівщині поліцейський підірвався на міні, у нього залишилися троє дітей (фото)

За інформацією поліції області, автомобіль правоохоронців знаходиться у районі прикордоння. Ще один поліцейський із пораненнями потрапив до лікарні.

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Вранці 9 червня у прикордонній території Чернігівської області загинув співробітник поліції Олексій Жовтик, автомобіль якого підірвався на міні. Ще одного поліцейського госпіталізовано з травмами. Про це повідомила поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Facebook.

Трагедія сталася не у службовий час у районі прикордоння. Олексій Жовтик, 39-річний старший сержант відділення поліції із населеного пункту Ріпки, власним автомобілем наїхав на міну та загинув на місці. Колегу, який отримав поранення, доправили до лікарні.

У загиблого офіцера поліції залишилося троє дітей.

Загиблий поліцейський Олексій Жовтик із Чернігівської області

Нагадаємо, що влада просить мешканців Одеської області не перебувати в береговій зоні, оскільки після руйнування Каховської греблі міни та інші боєприпаси винесло у море.

Також повідомлялося, що, за даними Державної спеціальної служби транспорту, мінні загородження, які використовували російські війська, опинилися в зонах підтоплення.

На початку весни 2023 року українським фермерам довелося ризикувати життям та вручну розчищати поля від мін. Інакше на них чекав би черговий рік без доходу. За даними організації з розмінування територій HALO Trust, в Україні виявляють протитанкові, протипіхотні, осколкові, металеві та пластикові міни. Понад те, нерідко зустрічаються гранати на розтяжках і касетні боєприпаси.