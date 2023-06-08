Міни та боєприпаси винесло у море: мешканців Одеської області просять не відвідувати узбережжя (відео)

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, небезпека полягає не лише у вибухонебезпечних предметах — до берега прибиває трупи тварин.

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Після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами з Дніпра до акваторії Чорного моря потрапили небезпечні предмети. Відповідне звернення опубліковане пресслужбою Одеської ОВА 8 червня.

"Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра в акваторію Чорного моря. Уздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляють тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та боєприпаси, що не розірвалися. Це загроза життю та здоров'ю жителів регіону", — повідомив Кіпер.

Керівник Одеської ОВА також зазначив, що служби вже розпочали розчищення акваторії. Кіпер закликав мешканців Одеської області тимчасово утриматися від прогулянок узбережжям та відвідування пляжів.

А тим часом мешканці Одеської області діляться в соцмережах небезпечними знахідками, які виявили на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, розташованих у небезпечній зоні.

7 червня стало відомо, що Кінбурнська коса виявилася повністю відрізаною від материкової частини через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Дорога біля села Геройське, що пов'язувала півострів із материком, повністю пішла під воду.

Радник Офісу президента України Олег Устенко 8 червня повідомив, що Україна вимагатиме від Росії багатомільярдних репарацій у доларах за підрив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області.

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