Відступ вглиб Криму: у Міноборони озвучили тактику "виживання" армії РФ під час деокупації

На думку Маляр, окупантам, які будуть перебувати на лінії бойового зіткнення з ЗСУ, ймовірно, загрожуватиме загибель, тому в цих умовах їм найкраще здатися в полон.

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Російські окупанти облаштовують лінії оборонних рубежів на підступах до території тимчасово окупованого Криму, щоб мати можливість відступу вглиб півострова. Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в своєму Telegram.

За її словами, окупаційні війська займаються облаштуванням оборонних рубежів, зокрема, за допомогою "зубів дракона" на підступах до території тимчасово окупованого Криму, але роблять це саме в глибині окупованих територій.

Вона зазначила, що споруди мають у своєму розпорядженні на певній відстані від передбачуваної лінії бойового зіткнення з українською армією. Зокрема, є інформація щодо їх встановлення на Перекопському напрямку.

"Відповідь на це питання проста. Встановлення бетонних перешкод "зуби дракона" свідчить, що військове керівництво Росії розглядає можливість відступу до далеких рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", — зазначила заступниця міністра оборони.

Також Маляр висловила думку, що російським військовим, які перебуватимуть на лінії бойового зіткнення з ЗСУ, ймовірно, загрожуватиме загибель, тому в цих умовах їм найкраще здатися в полон.

Фортифікаційні споруди РФ та створення ПВК у Криму

З листопада минулого року "голова" анексованого півострова Сергій Аксьонов вже заявляв про початок проведення робіт зі зведення фортифікаційних оборонних споруд.

За даними компанії Maxar, на початок квітня 2023 року російські окупанти побудували велику мережу укріплень, щоб оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Укріплення зведено біля населених пунктів Медведівка, Вітіно, а також в інших частинах півострова.

Також наприкінці травня представники ГУР розповіли, що поява нових формувань так званих "приватних військових компаній" у тимчасово окупованому Криму пов'язана зі зростанням страху серед зрадників України та російських окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ.