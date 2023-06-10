"Настрій гарний": у Міноборони натякнули на успіхи ЗСУ на фронті (фото)

Свіжі зведення з передової навіяли оптимізм заступнику міністра Ганни Маляр та замкомандиру 35-ї бригади морської піхоти Сергію Олійнику.

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Українські військові мали змогу досягти значних успіхів на полі бою на Східному напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр зробила такий натяк у новій публікації у Telegram-каналі.

Представник Міноборони опублікувала спільну фотографію із Сергієм Олійником, заступником командира 35 бригади морської піхоти імені Михайла Острозкого, яка зараз воює у східній частині України. Обидва дивляться на екран смартфона з радісним виразом на обличчях.

"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна", — прокоментувала знімок Ганна Маляр.

Ганна Маляр та Сергій Олійник Фото: Telegram

10 червня речник Східного угруповання військ Сил оборони України Сергій Черевий заявив про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. За його інформацією, українські воїни змогли відтіснити окупантів на 1400 метрів, при цьому ЗС РФ втратила 375 осіб.

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи українських військових у Запорізькій та Донецькій областях. Свіжа інформація з полів битв говорить про те, що ЗСУ, нехай небагато, але просунулися на кількох ділянках фронту.

35-а бригада морської піхоти показала, як за допомогою дрона висадила в повітря склад боєприпасів і змусила росіян бігти. Лише один влучний кидок гранати змусив десятки окупантів залишити позиції в лісопосадці.