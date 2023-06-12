ЗСУ атакували Арабатську Стрілку, де перебував міністр РФ Денис Мантуров, — ЗМІ

Віцепрем'єр російського уряду приїжджав у місто Генічеськ та міг бути атакованим Силами оборони. ЗМІ не уточнюють, чи був поранений Денис Мантуров внаслідок обстрілу.

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За кілька хвилин після від'їзду міністра промисловості й торгівлі Російської Федерації Дениса Мантурова українські війська завдали удару по локації. Про це інформує "РИА Новости".

Наразі невідомо, чи отримав травми російський чиновник. Представники Збройних сил України інформації не підтверджували.

Мантуров відвідав окуповану частину Херсонської області 9 червня. Як повідомляли в російському уряді, він приїжджав на територію міста Генічеськ, де відвідав місцеві об'єкти торгівлі та зустрівся з Володимиром Сальдо, призначеним Росією "губернатором" регіону.

Телеграм-канал "Оперативные сводки" інформував про те, що українські війська атакували Арабатську Стрілку в Херсонської області. Згідно з цими даними, відвідування локації Мантуровим і удар українських військ "відбулося приблизно в один і той самий час", але "розминулися — буквально в кілька хвилин".

Окупація Херсонщини

В українському підпіллі зазначили, що окупанти продовжують перевіряти машини на блокпостах, а окрему увагу звертають на мобільні телефони, де може зберігатися цінна інформація. Вони вирішили й надалі здійснювати контррозвідувальні заходи, щоб знайти серед місцевого населення тих, хто готовий допомагати українській стороні. Перевірки автомобілів на блокпостах посиляться, а також діятимуть мобільні бригади російських окупантів, які обходитимуть будинки мирних жителів.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков 2 травня повідомив, що на Херсонщині колаборанти разом із ФСБ їздять по селах і забирають людей. Колаборанти на Херсонщині їздять по селах і ставлять написи "ЗСУ" на будівлях українців. Згодом у відповідні локації приїжджають російські силовики.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що українські військові ліквідували одного з лідерів батальйону "Сомалі". Під час спроби штурмувати позиції Сил оборони під Авдіївкою військові знищили Романа Воробйова.