"Путін так просто не піде": Борель закликав не припиняти військову підтримку України

Європейський політик нагадав, що всі, хто мав можливість поспілкуватися з Путіним, зазначили, що лідер Кремля має військовий план, через який він не відступиться.

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Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель запевнив, що незважаючи на деякі голоси проти, Європа продовжить надавати Україні військову допомогу. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.

За його словами, наразі ці об'єднані зусилля продовжуються, оскільки більшість населення Європи виступає за продовження військової підтримки України.

"Це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які мають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення, ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року конфлікту", — зауважив Борель.

Політик розкритикував тих, хто виступає за припинення військової підтримки Києва, оскільки усвідомлює, що скасування військової підтримки Україні не означатиме, що Росія піде.

"Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", – додав він.

Боррель нагадав, що багато лідерів країн, які мали можливість зустрітися і поспілкуватися з президентом Росії, відзначали, що лідер Кремля має свої військові плани, і він не зупинить війну, поки не досягне їх.

Представник Євросоюзу переконаний, що Путін очікує на результати виборів у США, і в той же час він запевнив, що якщо він би "був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він повинен виправити її якнайшвидше" ".

Нагадаємо, наприкінці травня Жозеп Борель підтримав розширення ЄС і порадив Україні скористатися унікальним шансом, оскільки Україна прогресує і "має йти цим шляхом".

Також, 29 травня, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель заявив, що Збройні сили Російської Федерації можуть у черговий раз спробувати досягти військових успіхів в Україні влітку 2023 року.