Стріляв в ноги полоненим бійцям ЗСУ за відмову говорити російською: СБУ викрила командира ЗС РФ

Начальник групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтин Юдін на окупованій території Запорізької області пострілами змушував полонених українських військовослужбовців говорити мовою країни-агресорки, розповідають у спецслужбі.

Related video

СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що СБУ та Нацполіція задокументували злочинну діяльність ще одного російського окупанта — начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтина Юдіна.

Він на початку квітня 2023 року на блокпосту в районі Енергодара знущався з українських захисників, які потрапили в полон і їх хотіли залучити до будування фортифікаційних споруд.

Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту і вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

"Один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого. Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього окупант відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, якщо знову почує українську мову.

Нагадаємо, що СБУ затримала прихильника російських окупантів у Лимані. Він збирав для ЗС РФ інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ на території регіону та розкидав саморізи на дорогах міста, по яких рухалися колони автомобілів українських захисників.

Раніше СБУ викрили мешканця Бахмута, який служив у Силах оборони та водночас працював на РФ. Він надавав окупантам координати ППО та інформацію про можливі візити в гарнізон представників вищого командування ЗСУ.