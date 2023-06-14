РФ тренує бойових дельфінів у Севастополі відбивати українські атаки, – Naval News

Окупанти залучили до 7 дельфінів до захисту бази ВМС у Севастополі. На думку журналістів, у РФ бояться українських водолазів.

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У Росії продовжують посилювати оборону в бухті окупованого Севастополя, де знаходиться база Чорноморського флоту. До сіток та ракетних установок доєднали бойових дельфінів. Про це 14 червня повідомило видання Naval News.

Ймовірно, РФ подвоїла кількість навчених дельфінів, які захищають Севастопольську базу російського флоту. Такі дії у виданні називають відповіддю РФ на здатності України досягати стратегічного міста. Наявність дельфінів повʼязують не стільки з безпілотниками, скільки зі страхом диверсій українських елітних загонів водолазів. Видання отримало докази, які показують, що РФ тримає 6-7 дельфінів у бухті Севастополя.

Фото: naval news

Територія залучення і кількість патрулів дельфінів значно зросла. Морські ссавці мають переваги над людиною під водою. Жоден з бойових плавців не може переплисти дельфіна.

Зазначається, що РФ розмістила навчених дельфінів на позиції з північного боку від входу в гавань ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За містом розташовано навчальний центр з дельфінами та білухами. База з навчань морських тварин у Криму побудована ще за радянських часів, до анексії півострова, база належала українським ВМС.

Нині дельфіни є частиною складною багаторівневої оборони Севастопольської бази. Вона закрита береговою версією РСЗВ "Град", щонайменше 5 шарами сіток і направлених барʼєрів. Також вони намагаються блокувати надводні та підводні підходи до бази. Дельфіни знаходяться всередині цих бонів і патрулюють в пошуках дайверів.

Нагадаємо, 12 червня ЗМІ писали, що РФ створює незвичну ешелоновану лінію оборони на морській базі в Арктиці.

30 травня у росЗМІ писали, що Севастопольську базу захищає рідкісний комплекс реактивну установку залпового вогню ДП-62 "Дамба".