РФ тренирует боевых дельфинов в Севастополе отбивать украинские атаки, – Naval News

Оккупанты привлекли до 7 дельфинов к защите базы ВМС в Севастополе. По мнению журналистов, в РФ опасаются украинских водолазов.

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В России продолжают усиливать оборону в бухте оккупированного Севастополя, где находится база Черноморского флота. К сеткам и ракетным установкам добавили боевых дельфинов. Об этом 14 июня сообщило издание Naval News.

Вероятно, РФ удвоило количество обученных дельфинов, защищающих Севастопольскую базу российского флота. Такие действия в издании называют ответом РФ на способности Украины добиваться стратегического города. Наличие дельфинов связывают не столько с беспилотниками, сколько со страхом диверсий элитных украинских отрядов водолазов. Издание получило доказательства, показывающие, что РФ держит 6-7 дельфинов в бухте Севастополя.

Линии обороны на базе ВМС в Севастополе Фото: naval news

Территория привлечения и количество патрулей дельфинов значительно выросло. Морские млекопитающие обладают преимуществами над человеком под водой. Ни один из боевых пловцов не может переплыть дельфина.

Отмечается, что РФ разместила обученных дельфинов на позиции с северной стороны от входа в гавань еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. За городом расположен учебный центр с дельфинами и белухами. База по учениям морских животных в Крыму построена еще в советское время, к аннексии полуострова, база принадлежала украинским ВМС.

В настоящее время дельфины являются частью сложной многоуровневой обороны Севастопольской базы. Она закрыта береговой версией РСЗО "Град", по меньшей мере, 5 слоями сеток и направленных барьеров. Также они пытаются блокировать надводные и подводные подходы к базе. Дельфины находятся внутри этих бонов и патрулируют в поисках дайверов.

Напомним, 12 июня СМИ писали, что РФ создает необычную эшелонированную линию обороны на морской базе в Арктике.

30 мая в росСМИ писали, что Севастопольскую базу защищает редкий комплекс реактивной установки залпового огня ДП-62 "Дамба".