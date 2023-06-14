Бажаючих небагато: Румунія шукає водіїв для армійських вантажівок та БТР

Румунський генерал Кетелін Томеску, колишній голова Південно-східного командування багатонаціонального корпусу НАТО в Сібіу, наголосив на великих проблемах, з якими стикається румунська армія у пошуку водіїв.

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Після більш ніж 10 років хронічного недофінансування румунської армії справи із закупівлею бойової техніки пішли в гору, пише defenseromania.ro.

Від систем останнього покоління, таких як Patriot або HIMARS до вантажівок Iveco, Румунія обмінює свою радянську техніку на техніку останнього покоління. Щодо вантажних автомобілів, то до 2026 року сусідня країна планує закупити 2902 платформи.

Міністерство національної оборони оголосило, що шукає сотні професійних водіїв для вантажівок та бронетранспортерів, якими оснащена румунська армія. Однак через низьку заробітну плату бажаючих небагато.

Середня чиста зарплата в румунській армії складає менше ніж 3000 румунських леїв (менше 600 євро).

"Ви знаєте, яка ситуація в румунській армії, де ви не можете знайти людей, навіть якщо стріляти з гармати? І тоді навіщо вам йти в систему, де є багато обмежень? Заробітна плата залишилася колишньою, а суспільство розвивається", — заявив генерал Томеску.

14 червня повідомлялося про те, що Норвегія закуповує 54 танки Leopard 2A8 NOR. Німецький виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Міноборони Норвегії погодили постачання 54 танків Leopard 2A8 у версії NOR.

18 травня Фокус писав про те, що в соцмережі показали 152-мм гаубицю М1981 на озброєнні ЗСУ. У повідомленні йдеться, що відповідна техніка вже на експлуатації "Сил оборони України". Який саме підрозділ отримав артилерійську систему, не вказано.