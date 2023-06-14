Підключили Зеленського: битва прикордонників України та Білорусі вийшла на новий рівень (відео)

На українсько-білоруській включили аудіозапис, на якому йдеться, що українцям настав час перестати експериментувати з "колумбійським борошном" і перейти на бік Білорусі.

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Білорусь включила українським прикордонникам аудіозапис, на якому жіночий голос розповідає про те, що президент України Володимир Зеленський отримує "муку" з Колумбії. Відповідне відео з'явилося на російському Telegram-каналі "Tochka Zрения".

Так, жіночий голос розповідає про те, що Україну називають "житницею Європи". Однак це не означає, що українці мають годувати лише європейців. Крім того, голос на аудіозаписі також заявив, що у Білорусі теж печуть смачний хліб.

Жінка на аудіозаписі заявила, що до Офісу президента України Володимира Зеленського нібито привозять "колумбійське борошно". І українцям треба перестати експериментувати із колумбійським хлібом.

"Хлібом з колумбійського хліба голову не обдуриш. І шлунок теж. Тому, коли втомитеся експериментувати з колумбійським борошном, просто перейдіть на наш бік. Спробуйте наш білоруський справжній хліб", — сказано на аудіозаписі.

Білорусь включила українським прикордонникам аудіозапис, на якому жіночий голос каже, що президент Зеленський отримує "колумбійське борошно"

Нагадаємо, що 6 червня білоруські прикордонники похвалили українське сало. Так, стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні транслюють аудіозапис, в якому страву називають "чемпіоном" та "шедевром". У Страткомі ВСУ зазначили, що сенс такої агітації невідомий.

Крім того, українські прикордонники висміяли пафосні знімки з навчань білоруських ССО. Службовці ДПСУ звернули увагу, що білоруські військові не знімають кришки прицілів під час навчань.