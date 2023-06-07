Українські прикордонники висміяли пафосні знімки з навчань білоруських ССО (фото)

Службовці ДПСУ звернули увагу, що білоруські військові не знімають кришки прицілів під час навчань.

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Білорусь вирішила опублікувати пафосні фотографії навчань Сил спеціальних операцій. Проте спроба виявилася невдалою. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Державної прикордонної служби України (ДПСУ), опублікованому 7 червня.

Фото: ГПСУ

Так, ДПСУ опублікувала фотографію з повідомлення Міністерства оборони Білорусі, де видно, як один із солдатів сил спецоперацій дивиться в приціл, який має закриту кришку. Підпис до фото говорить про "екіпірування, яке дозволяє військовим виконувати завдання у повному обсязі".

Прикордонники іронічно зазначають, що Міноборони Білорусі демонструє, як їхні сили спеціальних операцій "підсилюють південний кордон Білорусі".

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники вирішили "потролити" українських візаві й після повідомлень про український борщ відтворили на кордоні аудіозапис, в якому вихваляється українське сало.

Раніше, 2 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники намагалися переманити українських колег борщем, проте їм дали зрозуміти, що поки ті допомагають РФ, українці не мають нічого спільного з білорусами.

Також нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що українські прикордонники включають білоруським колегам сирену повітряної тривоги, щоб показати, як це українцям чути виття сирени по кілька разів на день.