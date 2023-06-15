"Вся країна чекає": Резніков закликав НАТО внести ясність про майбутнє України в Альянсі

За словами глави Міноборони, Київ є частиною східного флангу НАТО, тому настав час приймати рішення про повноправне членство. Боротьба з РФ показала, що можливості ЗСУ нічим не поступаються європейським арміям.

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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що країни НАТО не повинні зволікати з рішенням щодо вступу України до Альянсу. Про це глава Міноборони заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", яке було опубліковано 15 червня.

За його словами, Київ очікує, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі наступного місяця, буде внесено ясність щодо повноцінного членства України. Все тому що Україна захищає від російської агресії не лише себе, а й усю Європу.

"Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння та спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності", — йдеться у повідомленні.

Тепер, продовжив далі глава Міноборони, "вся країна чекає на ясність", коли Україна зможе стати повноправним членом оборонного союзу і всі прагнення спрямовані на те, щоб запровадити стандарти Альянсу для Сил безпеки та оборони.

"Наша мета – виконати все, що перебуває у компетенції Міноборони та ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такого ступеня, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", — підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що Україні замість членства в НАТО пропонують запевнення у безпеці. За даними журналістів, не йдеться про те, щоб 5-та стаття статуту НАТО про колективну оборону поширювалася б і на Україну.