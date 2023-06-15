Остін про втрати України: у РФ показують одну й ту саму підбиту техніку по тисячі разів (відео)

За словами глави Пентагону, пошкоджень на полі бою не уникнути, але ЗСУ здатні відновлювати та ремонтувати пошкоджену техніку.

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Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що Україна має втрати в техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що почався, але, за його словами, ВСУ має достатньо обладнання, щоб продовжити воювати. Про це він повідомив 15 червня на спільному брифінгу головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Остін зазначив, що пошкодження техніки на полі бою неминучі, але українці мають можливість відновити та ремонтувати пошкоджене обладнання. Остін також наголосив на важливості продовження постачання союзниками.

Він підкреслив, що, попри пошкодження техніки, Україна все ще має значну військову міць.

"Пошкодження [техніки] на полі бою будуть і надалі. Я думаю, росіяни показують одні й ті ж п'ять елементів військової техніки приблизно 1000 разів із 10 різних ракурсів. Але в українців ще багато бойової сили. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили. Ми продовжуватимемо просувати все те, що потрібно Україні для успіху", — заявив Остін.

Нагадаємо, 15 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив про початок чергового засідання контактної групи у форматі "Рамштайн-13". Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував основні теми для обговорення – посилення ППО, а також навчання пілотів на західних літаках, включаючи F-16.

Раніше, 12 червня, Резніков заявив, що Україна очікує розв'язати логістичні питання на новому "Рамштайні", оскільки війна є конфліктом ресурсів.