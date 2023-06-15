Росія судить захисників "Азовсталі": рідні впізнають близьких серед бійців (відео)

Правозахисники встановили не всіх військовополонених із "Азова", яких судять у РФ. На лаві підсудних опинилися жінки, які працювали куховарками в полку, писали журналісти.

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Українських військовополонених із полку "Азов", які перебувають у Росії, повністю ще не ідентифікували. Про це повідомила "Радіо Свобода" представник Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Євгенія Синельник.

"Є вже конкретні випадки, коли рідні впізнають своїх близьких. Так звані суди в Росії над українськими військовими проходять постійно, порушуючи всі Женевські конвенції", – заявила вона.

Синельник не змогла підтвердити або спростувати дані агентства Associated Press про те, що на лаві підсудних опинилися вісім жінок, які працювали куховарками в полку.

Українські правозахисники із "Центру громадянських свобод" повідомили "Радіо Свобода", що зв'язалися з рідними людей, яких судять у РФ. За їхніми даними, у тому числі кілька цивільних.

За словами правозахисників, РФ скоює воєнний злочин у разі суду над українськими військовослужбовцями. Зміст цивільних як військовополонених також порушення міжнародного права.

Нагадаємо, що 14 червня на півдні Росії почали судити понад 20 українських військових, які потрапили в полон у Маріуполі. Якщо їх визнають винними, кожен отримає від 15 років до довічного ув'язнення.

Російські окупанти оголосили про взяття під повний контроль заводу "Азовсталь" у Маріуполі 20 травня минулого року.