Першими побігли "вагнера": комбат 3-ї штурмової бригади про бої на Бахмутському напрямку

За словами "Ролло", українські війська спочатку провели розвідку, потім військові ігри і лише після цього почалися активні штурмові дії.

Related video

Командир батальйону 3-ї штурмової бригади Петро Горбатенко на позивний "Ролло" розказав про те, як бійці готувались до початку наступальних дій на Бахмутському напрямку. Про це офіцер розповів в інтервʼю для LIGA.net.

За словами "Ролло", перед початком просування на Бахмутському напрямку військові провели декілька підготовчих операцій. Спершу вони проводили розвідку ворожих територій, далі відбулися військові ігри у штабі. Військові ігри — це моделювання різних сценаріїв під час планування операції. В них прораховують шанси на успіх та оцінюють варіанту розвитку подій.

"Ми ділились на частини: одна грала за противника, інша – за нас. Ми відпрацьовували кілька варіантів розвитку подій. Одночасно йшла підготовка до штурму", — каже комбат Горбатенко.

Він також додав, що військові планували почати штурмові дії раніше, однак цього не дозволяв зробити стан ґрунтів. Як тільки він став кращим, то одразу ж почалися бойові дії із застосуванням БПЛА, артилерії та бронетехніки. Це все дало можливості перейти одразу до етапу з бронетехнікою. Військові постійно маневрували.

"Ми не просто по-дурному йшли в лоб – "хто кого перестріляє". Ми провели маневр, обійшли, перерізали їм логістику, інші позиції вибили штурмом. На цих позиціях противник був зажатий, його поступово знищували. Звісно, з пропозицією здатись в полон. Потім повторили – без штурмів "у лоб", — розказує "Ролло".

Також він зазначив, що одну групу бійців закинули у ворожі тили на добу. Вони перерізали комунікацію та логістику окупантів. Резерви, які ЗС РФ намагались перекинути знищувала далекобійна артилерія, а боєприпаси та допомога не доходили. За словами комбата, з позицій почали бігти саме "вагнерівці", а не ЗС РФ, як стверджують самі найманці. Якщо порівнювати окремого "вагнерівця", то він бʼється до останнього за конкретний дім чи посадку, проте ЗС РФ сильніші на рівні батальйону, бо мають систему керування.

Приблизна лінія фронту станом на 8 травня Фото: deepstatemap.live Приблизна лінія фронту станом на 16 червня Фото: deepstatemap.live

Окрім цього "Ролло" каже, що штурмові дії під Бахмутом — це лише початок, але чого — ніхто не скаже.

Нагадаємо, 16 червня бійці 3-ї ОШБ показали бої в лісосмузі під Бахмутом.

15 червня СБУ повідомила про затримання агента ФСБ під Бахмутом, який наводив ворожі ракети на українські позиції.