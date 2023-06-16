Експерти впевнені на 80%, що саме РФ винна у підриві Каховської ГЕС, — ЗМІ

За словами аналітиків, теорія про те, що прорив дамби був спричинений банальною безгосподарністю – неправильна. Катастрофа може спричинити загрозу голоду. РФ знищила об'єкт, необхідний для виживання цивільного населення.

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Аналітики міжнародної юридичної фірми Global Rights Compliance вважають, що РФ із більшою ймовірністю винна у підриві Каховської ГЕС. Так вони впевнені в цьому на 80%. Про це пише видання Reuters.

"Докази та аналіз доступної інформації, включаючи сейсмічні датчики та обговорення з провідними експертами зі знесення, вказують на те, що існує висока ймовірність того, що руйнація була викликана заздалегідь закладеними вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках конструкції дамби", — йдеться у короткому викладі. дослідження.

Як розповів журналістам старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайєд Хан, який побував у складі експертної комісії в Херсонській області, висновки також ґрунтувалися на шаблонах інших задокументованих дій армії РФ. Серед них атаки на критично важливу інфраструктуру України.

За словами експертів, теорія про те, що прорив дамби був спричинений банальною безгосподарністю – неправильна.

За словами Хана, руйнування греблі та вплив на Каховське водосховище та прилеглу територію створили умови, які можуть спричинити загрозу голоду. Так, РФ знищила об'єкт, необхідний для виживання цивільного населення.

Нагадаємо, що 15 червня у Міноборони України заявили, що характер вибуху на Каховській ГЕС свідчить про спрацювання пристрою усередині. В оборонному відомстві кажуть, що підрив ГЕС ракетами HIMARS, про що заявляли у РФ, неможливий, тому що вибухової речовини в ракеті недостатньо для руйнування ГЕС.

Крім того, у Мінприроди озвучили, скільки тварин загинуло на Херсонщині. У міністерстві поінформували, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у сезон масового розмноження, тож багато тварин і не встигли народитися на світ. За підрахунками Держекоінспекції, внаслідок теракту могли загинути понад 883 мільйони диких тварин.