Эксперты уверены на 80%, что именно РФ виновна в подрыве Каховской ГЭС, — СМИ

По словам аналитиков, теория о том, что прорыв дамбы был вызван банальной бесхозяйственностью – неправильна. Катастрофа может вызвать угрозу голода. РФ уничтожила объект, который необходим для выживания гражданского населения.

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Аналитики международной юридической фирмы Global Rights Compliance считают, что РФ с большей вероятностью виновна в подрыве Каховской ГЭС. Так, они уверенны в этом на 80%. Об этом пишет издание Reuters.

"Доказательства и анализ доступной информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по сносу, указывают на то, что существует высокая вероятность того, что разрушение было вызвано заранее заложенными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках конструкции дамбы", — говорится в кратком изложении исследования.

Как рассказал журналистам старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан, который побывал в составе экспертной комиссии в Херсонской области, выводы также были основаны на шаблонах других задокументированных действий армии РФ. Среди них атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

По словам экспертов, теория о том, что прорыв дамбы был вызван банальной бесхозяйственностью – неправильна.

По словам Хана, разрушение дамбы и воздействие на Каховское водохранилище и прилегающую территорию создали условия, которые могут вызвать угрозу голода. Так, РФ уничтожила объект, который необходим для выживания гражданского населения.

Напомним, что 15 июня в Минобороны Украины заявили, что характер взрыва на Каховской ГЭС свидетельствует о срабатывании устройства внутри. В оборонном ведомстве говорят, что подрыв ГЭС ракетами HIMARS, о чем заявляли в РФ, невозможен, потому что взрывчатого вещества в ракете недостаточно для разрушения ГЭС.

Кроме того, в Минприроды озвучили, сколько животных погибло на Херсонщине. В министерстве проинформировали, что российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС в сезон массового размножения, так что многие животные и не успели родиться на свет. По подсчетам Госэкоинспекции, в результате теракта могли погибнуть более 883 миллионов диких животных.