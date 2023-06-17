Прибуття ядерної зброї РФ до Білорусі: Путін і Лукашенко суперечать один одному, – аналітики

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" вважають, що Олександр Лукашенко, ймовірно, не володіє повною інформацією про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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Наразі немає підтверджень тому, що Російська Федерація перекинула частину своєї тактичної ядерної зброї (ТЯО) на територію Республіки Білорусь. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" 16 червня.

У джерелі згадується, що під час виступу на форумі ПМЕФ президент РФ Володимир Путін заявив про прибуття перших ядерних зарядів до Білорусі. При цьому аналітики не бачать фактів, які б підтверджували цю інформацію.

Автори публікації також зазначили, що протягом останніх місяців Володимир Путін та Олександр Лукашенко озвучили низку тез, які суперечать один одному.

Так, 25 березня Путін заявив, що РФ перекине ТЯЗ до Білорусі до 1 липня 2023 року. Пізніше, 9 червня, він сказав, що розміщення ядерної зброї у Білорусі розпочнеться після 7-8 липня. При цьому Лукашенко 25 травня стверджував, що переміщення ТЯВ до його країни вже розпочалося.

На думку аналітиків, подібні суперечності вказують на те, що Лукашенко не володіє всією інформацією про розміщення ТЯВ у Білорусі та не контролює цей процес.

У моніторинговій групі також вважають, що Путін і Лукашенко можуть вести кампанію з дезінформації, щоб створити політичний тиск напередодні саміту НАТО.

Нагадаємо, що 25 травня у Мінську відбулася зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського голови оборонного відомства Віктора Хреніна, під час якої було підписано документ про розміщення на території Білорусі нестратегічної ядерної зброї.

У той же день Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.

Ми також писали про те, що 12 червня Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю у разі загрози для Білорусі без вагань, якщо проти її країни буде застосована агресія.