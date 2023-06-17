"Новий порядок": окупанти відправляють на лікування до РФ лише офіцерів, — Генштаб

За інформацією українських військових, поранені в Україні рядові російські солдати наразі можуть отримати медичну допомогу лише на окупованих територіях.

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Поранені на війні рядові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації наразі змушені проходити лікування виключно на окупованих територіях України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 17 червня.

"Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери", — йдеться у публікації.

За даними українських військових, для реалізації цього задуму росіяни збільшують кількість ліжкомісць у будівлях на окупованих територіях, які вони використовують як військові шпиталі.

Як зазначають у Генштабі, у такий спосіб противник намагається приховати справжній масштаб своїх бойових втрат в Україні.

Нагадаємо, що 13 червня пресофіцер 112 бригади Територіальної оборони Андрій Ковальов зазначив, що заяви Володимира Путіна про втрати України говорять про те, що його радники приховують від нього успіхи ЗСУ на фронті.

Ми також писали про те, що 13 червня стало відомо про ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева. За час повномасштабної війни в Україні Горячева підвищили від командира 5 окремої танкової бригади до заступника командувача 35 загальновійськової армії.

Ми також повідомляли, що за даними секретаря РНБО Олексія Данилова від 5 червня, ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони України втратили в районі Бахмута у 7,5 разів менше, ніж російські загарбники.