Олена Дірксен мігрувала до Німеччини багато років тому і мала в Дрездені ресторан "Родіна". Після скандалу вона почала скаржитися на погрози, а страхова компанія виставила їй мільйонні борги.

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Росіянка Олена Дірксен, яка восени минулого року закликала Путіна бомбити Дрезден, перебуває на межі банкрутства у Німеччині. Її ресторан "Родіна" страхова компанія визнала банкрутом, і жінка має сплатити бог у розмірі 10 млн євро. Про це повідомляє російське видання Mash.

За повідомленням ЗМІ, проблеми в росіянки почалися через те, що "вона — росіянка і скаржилася Шольцу на агресивних біженців із України".

Зазначається, що кілька місяців тому росіянка почала отримувати "незрозумілі рахунки від АОК" (страхова держкомпанія Німеччини). Олена звернулася до президента Європейського інформаційного центру з прав людини Гарі Мюррея та пішла до суду. Згодом до ресторану "Родіна" нібито приставили кризового керівника. Він заднім числом оформив процес банкрутства закладу. Спочатку він виставив Дірксен рахунок у 13 тисяч, після — 80, а потім 10 мільйонів євро.

Ракунок Дірксен від страхової компанії

Рестораторка звернулася до страхової, банку та суду, але, за її словами, їй ніде не допомогли, а об'єктивних причин для банкрутства не було.

"Якщо процес не зупинити, вона позбудеться справи всього її життя", — повідомляє Mash.

Олена Дірксен закликала бомбити Дрезден

Нагадаємо, що ватна росіянка "прославилася" у жовтні минулого року. Вона в своєму інстаграмі виклала відео, в якому зверталася з проханням до російського президента Володимира Путіна вдарити ракетою по Дрездену. Все через те, що на площі міста зібралися люди, які протестували проти війни РФ проти України. Серед них були і українці.

"Володимир Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось у нас тут в Дрездені теж можнадобре **бнути один разок", — сказала вона.

Росіянка Олена Дірксен виявилася родом із Таганрога, а в Німеччину перебралася 20 років тому і навіть відкрила ресторан "Родіна". В меню закладу був навіть український борщ.

Після скандалу користувачі соцмереж закидали її гнівними повідомленнями зробили антирейтинг її закладу в інтернеті.