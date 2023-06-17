"Закликали до миру": у Молдові ліві вперше засудили дії Росії

Голова фракції Блоку комуністів та соціалістів Молдови Влад Батринча заявив, що Росія несе відповідальність за війну в Україні.

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Вперше голова фракції Блоку комуністів та соціалістів Молдови Влад Батринча заявив, що Росія несе відповідальність за війну в Україні. Блок комуністів і соціалістів Молдови включає Партію соціалістів (ПСРМ), яка пов'язана з експрезидентом Молдови Ігорем Додоном. Про це пише видання NewsMaker.

Батринча пояснив свою позицію тим, що його партія раніше не робила подібних заяв у світлі вразливості Молдови під час війни між двома потужними світовими силами.

"Ми засудили війну, закликали до миру і сформулювали наші ідеї та бачення так, як ми це відчуваємо. Я не зобов'язаний висловлювати думку в стилі, наприклад, пана Алайба (віце-прем'єр-міністр Молдови — Ред.). Це якось допоможе Україні чи нашій країні? Те, що відбувається в Україні – це трагедія. Війну треба зупинити! Занадто багато розмов про зброю!", – сказав Батринча.

Також, за словами лідера партії, відповідальність за розв'язану війну в Україні, окрім Росії, несуть й інші країни.

"Я говорю про тих, хто всіляко підживлює мілітаристську риторику", – додавши політик.

Нагадаємо, що президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Молдови.

Крім того, Україна заручилася підтримкою країни-сусідки Молдови щодо створення спецтрибуналу проти Росії.