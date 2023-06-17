"Призывали к миру": в Молдове левые впервые осудили действия России

Глава фракции Блока коммунистов и социалистов Молдовы, Влад Батрынча, заявил, что Россия несет ответственность за войну в Украине.

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Впервые глава фракции Блока коммунистов и социалистов Молдовы Влад Батрынча, заявил, что Россия несет ответственность за войну в Украине. Блок коммунистов и социалистов Молдовы включает в себя Партию социалистов (ПСРМ), которая связана с экспрезидентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом пишет издание NewsMaker.

Батрынча объяснил свою позицию тем, что его партия ранее не делала подобных заявлений в свете уязвимости Молдовы во время войны между двумя мощными мировыми силами.

"Мы осудили войну, призывали к миру и сформулировали наши идеи и видения так, как мы это чувствуем. Я не обязан выражать мнение в стиле, например, господина Алайба (вице-премьер-министр Молдовы — Ред.). Это как-то поможет Украине или нашей стране? То, что происходит в Украине , – это трагедия. Войну нужно остановить! Слишком много разговоров об оружии!", – сказал Батрынча.

Также, по словам лидера партии, ответственность за развязанную войну в Украине, помимо России, несут и другие страны.

"Я говорю о тех, кто всячески подпитывает милитаристскую риторику", – добавив политик.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента России Владимира Путина, если он приедет в Молдову.

Кроме того, Украина заручилась поддержкой страны-соседки Молдовы по созданию спецтрибунала против России.