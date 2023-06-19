"Непридатна для бою": союзники постачають Києву виведену з експлуатації зброю, — NYT

За інформацією джерел видання, Україна витратила понад $800 млн на сильно зношену або досі непоставлену зброю від західних країн.

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Значна частина західної зброї, що постачається Києву країнами-союзниками, виявилася непридатною для використання, а багатомільйонні контракти, що були сплачені авансом, досі не виконані. Про це у понеділок, 19 червня, повідомляє видання The New York Times.

За інформацією джерел видання серед високопосадовців в уряді України, які побажали залишитися анонімними, Україна заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів за зброю, яку або не було доставлено, або ж частина розрекламованої зброї виявилася настільки старою, що її вважали придатною лише для того, щоб розібрати на запчастини.

Постачання зброї в Україну: неминучі проблеми

Журналісти видання вивчили документи, згідно з якими станом на кінець 2022 року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними. Двоє людей, які брали участь у закупівлях підтвердили, що частину зброї все ж таки було доставлено, деякі з посередників повернули гроші, проте сотні мільйонів було витрачено на зброю, яку досі не отримано.

За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Київ почав аналізувати минулий невдалий досвід з постачальниками та виключає проблемних підрядників.

Крім виділених коштів на закупівлю зброї у боротьбі з російськими окупантами, Україна витратила власні мільярди доларів на ринку приватної зброї, частина з якої виявилася або непридатною, або потребує капітального ремонту.

Непридатна зброя: думка експертів

За словами опитаних виданням експертів у галузі оборони, близько 30% київського арсеналу перебувають у ремонті у будь-який момент часу, а це дуже високий показник для армії, яка потребує всіх видів зброї для успішного контрнаступу.

"Якби я був головою армії, яка подарувала Україні таке спорядження, мені було б дуже незручно у професійному плані, якби я віддавав речі в поганому стані", — зазначив Бен Баррі, експерт з наземних бойових дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні .

Показові приклади непридатної зброї

За інформацією видання, одна з нещодавніх поставок 33 самохідних гаубиць, переданих італійським урядом, виявилась розчаруванням. Сам міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що машини були виведені з експлуатації кілька років тому, але Україна все одно запросила їх "для капітального ремонту та введення в експлуатацію з огляду на гостру потребу для протистояння російській агресії".

Видання зазначає, що в документах міністерства оборони України повідомляється про суму майже в 20 мільйонів доларів, яку витратили у американської збройової компанії Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиць, які виявилися "непридатними для виконання бойових завдань".

Звіт представників Пентагону

Генеральний інспектор Пентагону розслідував питання про постачання непридатної зброї. Деталі розслідування, де було проілюстровано проблеми, він опублікував у своєму звіті від 23 травня.

У кількох прикладах зі звіту можна побачити, що влітку минулого року армія США планувала направити Києву 29 бойових машин Humvee, з яких 26 були надто розбиті для бойових дій, у зв'язку з чим армійські підрозділи в Кувейті провели масштабний ремонт. Однак, коли Humvee були доставлені до Польщі, виявилося, що шини на них прогнили.

Також у звіті розповідається про плани США, на початку повномасштабного вторгнення РФ, направити Києву шість гаубиць M777 якнайшвидше, проте виявилося, що зброя вимагала обслуговування, оскільки майже півтора роки не проходила сервісні перевірки.

Через три місяці гаубиці направили до Польщі, де також виявилося, що всі вони мають недоліки, які не дають їм можливості використовуватися для виконання місій.

Нагадаємо, днями Німеччина вирішила "негайно" надати Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

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