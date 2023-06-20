Знову виклик владі: Пригожин відправив Міноборони РФ власний контракт, – розвідка Британії

У Міноборони РФ змушують всі "добровольчі формування" підписати з ними контракт до 1 липня. Спочатку Пригожин відмовився його підписувати, а потім запропонував власну версію.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони РФ щодо власного "контракту". Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 20 червня.

19 червня 2023 року Євген Пригожин заявив, що три дні тому передав російському оборонному відомству пропозицію щодо власного контракту. Це слідує після того, як Міноборони РФ висунуло ультиматум — всі "добровольчі формування" мають підписати контракт з ними до 1 липня 2023 року.

Зміст пропозицій власника ПВК "Вагнер" не оприлюднювався, проте у британській розвідці вважають, що Пригожин знову підвищує ставки. Тому скоріше за все, це є черговою навмисною спробою підірвати авторитет офіційного Міністерства оборони РФ.

Звіт британської розвідки 20 червня

Тон Євгена Пригожина щодо Міноборони став "однозначно конфронтаційним". Також у британській розвідці зазначають, що скоріш за все, оборонне відомство вважає дії Пригожина дуже прикрими, бо паралельно з тим вони борються з контрнаступом України.

Нагадаємо, 15 червня у британській розвідці заявили, що конфлікт ПВК та Міноборони РФ кидає виклик російським елітам.

18 червня Пригожин заявив, що після війни в Україні до РФ повернулися 32 тисячі колишніх зеків.