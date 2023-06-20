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Военный Фокус Российско-украинская война

Снова вызов элитам: Пригожин отправил Минобороны РФ свой контракт, – разведка Британии

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Фото: КоммерсантЪ

В Минобороны РФ заставляют все "добровольческие формирования" подписать с ними контракт до 1 июля. Сначала Пригожин отказался подписывать его, а затем предложил собственную версию.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ждет ответа от Минобороны РФ по поводу собственного "контракта". Об этом сообщается в отчете британской разведки от 20 июня.

19 июня 2023 года Евгений Пригожин заявил, что три дня назад передал российскому оборонному ведомству предложение о собственном контракте. Это следует после того, как Минобороны РФ выдвинуло ультиматум – все "добровольческие формирования" должны подписать контракт с ними до 1 июля 2023 года.

Содержание предложений владельца ЧВК "Вагнер" не обнародовалось, однако в британской разведке считают, что Пригожин снова повышает ставки. Поэтому, скорее всего, это очередная умышленная попытка подорвать авторитет официального Министерства обороны РФ.

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Отчет британской разведки 20 июня

Тон Евгения Пригожина по Минобороны стал "однозначно конфронтационным". Также в британской разведке отмечают, что, скорее всего, оборонное ведомство считает действия Пригожина очень досадными, потому что параллельно с тем они борются с контрнаступлением Украины.

Напомним, 15 июня в британской разведке заявили, что конфликт ЧВК и Минобороны РФ бросает вызов российским элитам.

18 июня Пригожин заявил, что после войны в Украине в РФ вернулись 32 тысячи бывших зеков.