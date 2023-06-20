Снова вызов элитам: Пригожин отправил Минобороны РФ свой контракт, – разведка Британии

В Минобороны РФ заставляют все "добровольческие формирования" подписать с ними контракт до 1 июля. Сначала Пригожин отказался подписывать его, а затем предложил собственную версию.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ждет ответа от Минобороны РФ по поводу собственного "контракта". Об этом сообщается в отчете британской разведки от 20 июня.

19 июня 2023 года Евгений Пригожин заявил, что три дня назад передал российскому оборонному ведомству предложение о собственном контракте. Это следует после того, как Минобороны РФ выдвинуло ультиматум – все "добровольческие формирования" должны подписать контракт с ними до 1 июля 2023 года.

Содержание предложений владельца ЧВК "Вагнер" не обнародовалось, однако в британской разведке считают, что Пригожин снова повышает ставки. Поэтому, скорее всего, это очередная умышленная попытка подорвать авторитет официального Министерства обороны РФ.

Отчет британской разведки 20 июня

Тон Евгения Пригожина по Минобороны стал "однозначно конфронтационным". Также в британской разведке отмечают, что, скорее всего, оборонное ведомство считает действия Пригожина очень досадными, потому что параллельно с тем они борются с контрнаступлением Украины.

Напомним, 15 июня в британской разведке заявили, что конфликт ЧВК и Минобороны РФ бросает вызов российским элитам.

18 июня Пригожин заявил, что после войны в Украине в РФ вернулись 32 тысячи бывших зеков.