Перегони з часом: Україна будує багаторівневу систему ППО на фоні обстрілів РФ, – Reuters

Російська армія хоче зробити так, щоб українська ППО не могла прикрити свої війська, які зараз проводять наступ. Україна сподівається на допомогу Заходу.

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Україна працює над розвитком систем протиповітряної оборони, яка буде складатись з трьох рівнів. Про це 20 червня повідомив Reuters.

З жовтня 2022 року російська армія регулярно завдає ракетних та безпілотних ударів. Особливо багато їх було у травні, коли над Києвом збивали дрони та ракети майже кожен день. Від ударів страждають мирні жителі. Російські плани спрямовані ще й на виснаження запасів протиповітряної оборони, щоб Україна не змогла прикрити своє військо на фронті.

Командир підрозділу Avenger каже, що найскладніше в його роботі уражати різні види повітряних цілей, які запускають окупанти.

"Коли вони атакують, то за одну ніч пролітають і дрони, і крилаті ракети — це найважче", — каже військовий.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що хоч у світових ЗМІ всі заголовки й стосуються винищувачів, але насправді Київ регулярно звертається та отримує ракети ППО для поповнення запасів.

"Одним із наших головних пріоритетів, коли мова заходить про трансформацію наших збройних сил і нарощування можливостей протиповітряної оборони, є створення трирівневої системи протиповітряної оборони", — сказав Сак.

Захист зокрема Києва — це постійне бойове чергування. Військові кажуть, що вони відчувають відповідальність для захисту 3,5 млн людей.

Нагадаємо, 20 червня у Повітряних силах пояснили, чому у Львові був "прильот". Не вистачає засобів ППО.

15 червня в ЗСУ розповіли про небезпеку модернізованих ракет Х-35У з протикорабельних комплексів "Бал".