Гонка со временем: Украина строит многоуровневую систему ПВО на фоне обстрелов РФ, – Reuters

Российская армия хочет сделать так, чтобы украинская ПВО не могло прикрыть свои войска, которые сейчас проводят наступление. Украина надеется на помощь Запада.

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Украина работает над развитием систем противовоздушной обороны, которая будет состоять из трех уровней. Об этом 20 июня сообщил Reuters.

С октября 2022 года российская армия регулярно наносит ракетные и беспилотные удары. Особенно много было в мае, когда над Киевом сбивали дроны и ракеты почти каждый день. От ударов страдают мирные жители. Российские планы направлены еще и на истощение запасов противовоздушной обороны, чтобы Украина не смогла прикрыть свое войско на фронте.

Командир подразделения Avenger говорит, что сложнее всего в его работе поражать различные виды воздушных целей, которые запускают оккупанты.

"Когда они атакуют, то за одну ночь пролетают и дроны, и крылатые ракеты — это тяжелее всего", — говорит военный.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что хоть в мировых СМИ все заголовки и касаются истребителей, на самом деле Киев регулярно обращается и получает ракеты ПВО для пополнения запасов.

"Одним из наших главных приоритетов, когда речь заходит о трансформации наших вооруженных сил и наращивании возможностей противовоздушной обороны, является создание трехуровневой системы противовоздушной обороны", — сказал Сак.

Защита Киева — это постоянное боевое дежурство. Военные говорят, что они чувствуют ответственность за защиту 3,5 млн человек.

Напомним, 20 июня в Воздушных силах объяснили, почему во Львове был "прилет ". Не хватает средств ПВО.

15 июня в ВСУ рассказали об опасности модернизированных ракет Х-35У из противокорабельных комплексов "Бал".