Мобілізація не для всіх: кого точно не заберуть до ЗСУ
Законодавство визначає перелік військовозобов'язаних осіб, які не можуть бути мобілізовані проти їхньої волі. Однак такі громадяни можуть піти служити до армії за власним бажанням.
В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабної війни Росії проти України. У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є повний список військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу.
Кого точно не "заберуть" до армії
У законі йдеться, що мобілізації не підлягають такі категорії громадян:
- заброньовані особи,
- люди, які мають інвалідність
- тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я, що підтверджується постановою ВЛК,
- особи, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей,
- військовозобов'язані, які самостійно виховують неповнолітню дитину (дітей),
- особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи,
- жінки та чоловіки, які виховують дитину з певними захворюваннями (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет І типу тощо),
- усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,
- військовозобов'язані, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину або батьків, а також якщо у дружини (чоловіка) інвалідність та/або якщо інвалідність І або ІІ групи у батьків,
- опікуни особи з інвалідністю,
- жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) у разі, якщо хтось із подружжя вже проходить військову службу,
- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони,
- студенти, аспіранти та докторанти, які проходять навчання на денній або дуальній формі,
- науковці та педагоги,
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО або повномасштабної війни з Росією, виконуючи завдання щодо стримування агресії РФ,
- раніше засуджені за скоєння злочину незначної чи помірної тяжкості, включаючи звільнених від відбування покарання.
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