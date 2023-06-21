У Пентагоні заявили, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $6,2 млрд (відео)

У Пентагоні заявили, що тати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд. Тепер вони можуть надати Україні додаткову військову допомогу на цю суму.

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Заступник речника міністра оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон перерахував вартість військової допомоги для України. Про це вона повідомила під час брифінгу.

Виявилося, що у 2022-му та 2023-му фінансових роках Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд. За її словами, Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму до кінця поточного фінансового року.

Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд

Крім того, Сінгх заявила, що ЗСУ мають необхідні кошти для того, щоб провести успішний контрнаступ. Щоправда, у Пентагоні впевнені, що на українців чекають важкі бої та втрати.

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила і є здатність досягти успіху в контрнаступних операціях", – наголосила Сінгх.

Нагадаємо, що глава Пентагону висловився про війну в Україні. Ллойд Остін підкреслив, що основні виклики на військово-політичній ниві Україна ще попереду. Хоча країна має високі шанси на їх подолання.

"Війна в Україні — це марафон, а не спринт", — сказав глава Пентагону.

Також 14 червня повідомлялося, що Пентагон не підтверджує знищення 16 одиниць іноземної техніки України. Американські військові враховують втрати України у техніці при формуванні нових пакетів допомоги.