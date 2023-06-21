В Пентагоне заявили, что Украина получит новый пакет военной помощи на $6, 2 млрд (видео)

В Пентагоне заявили, что таты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. Теперь они могут выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму.

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Заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон пересчитал стоимость военной помощи для Украины. Об этом она сообщила во время брифинга.

Оказалось, что в 2022-м и 2023-м финансовых годах Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. По ее словам, Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд

Кроме того, Сингх заявила, что ВСУ имеют необходимые средства для того, чтобы провести успешное контрнаступление. Правда, в Пентагоне уверены, что украинцев ждут тяжелые бои и потери.

"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях", – подчеркнула Сингх.

Напомним, что глава Пентагона высказался о войне в Украине. Ллойд Остин подчеркнул, что основные вызовы на военно-политическом поприще у Украины еще впереди. Хотя страна и имеет высокие шансы на их преодоление.

"Война в Украине — это марафон, а не спринт", — сказал глава Пентагона.

Также 14 июня сообщалось, что Пентагон не подтверждает уничтожение 16 единиц иностранной техники Украины. Американские военные учитывают потери Украины в технике при формировании новых пакетов помощи.